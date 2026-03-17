Movemento x Poio denuncia el estado del parque de Lourido

Movemento x Poio ha denunciado este lunes el «estado crítico» del parque de Lourido y ha reclamado al Concello de Poio una actuación urgente para garantizar la seguridad de los menores que utilizan estas instalaciones. La formación vecinal asegura que el recinto presenta un evidente deterioro y acusa al Gobierno local de mantenerlo en una situación de «abandono absoluto».

Según explica el partido, tras una inspección ocular y la recogida de quejas, se han detectado varias deficiencias graves en la zona infantil. Entre ellas, destacan cuerdas de escalada rotas y muy deterioradas, sujetas apenas por algunos hilos, lo que, a su juicio, supone un riesgo claro de caída o atrapamiento para los niños.

Movemento x Poio también critica la existencia de «reparaciones chapuza», como el uso de cinta aislante para recubrir soportes metálicos, una solución que considera impropia en un espacio destinado al ocio infantil. A ello se suma la presencia de piezas sueltas de sujeción entre la maleza, convertidas en obstáculos peligrosos para los menores.

«No podemos esperar a que suceda una desgracia para actuar. Lo que estamos viendo en Lourido no son daños por uso, es el resultado directo de ignorar nuestras parroquias», señaló la formación. «Exigimos una reparación inmediata e integral, no más parches ni excusas políticas», añadió.

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El partido reclama además un plan de choque para revisar todos los parques del municipio y adaptarlos a la normativa de seguridad vigente.