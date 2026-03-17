Losada coordina un operativo especial de seguridad por el eclipse total del 12 de agosto

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra ha activado la coordinación del dispositivo de seguridad y movilidad ante el eclipse total de sol previsto para el 12 de agosto de 2026, un fenómeno astronómico que será visible en toda la provincia. El subdelegado, Abel Losada, presidió este lunes una reunión con representantes de asociaciones astronómicas, Xunta, Diputación, hostelería, fuerzas de seguridad y otros organismos públicos para avanzar en la planificación de un operativo que prevé una notable afluencia de visitantes.

Durante el encuentro, Losada incidió en que no será necesario desplazarse grandes distancias para contemplar el eclipse, ya que en toda la provincia la observación será muy alta. En la comarca de Deza, los municipios de Agolada, Rodeiro y Vila de Cruces podrán verlo de forma total, mientras que en el resto del territorio alcanzará una magnitud cercana al 0,99.

La principal preocupación de la Administración se centra en la seguridad vial y en la protección ocular. Según explicó el subdelegado, la mayor parte de los desplazamientos se producirán por carretera, por lo que se desplegará un dispositivo especial de la Guardia Civil de Tráfico y de seguridad ciudadana ante posibles retenciones y la llegada de autocaravanas. También se alertó del riesgo de incendios por eventuales acampadas en el monte.

Losada subrayó además la necesidad de insistir en el uso exclusivo de gafas homologadas para observar el eclipse. «No valen radiografías, lentes polarizadas ni pantallas de soldador», advirtió, al tiempo que recordó que estos filtros deben utilizarse durante toda la duración del fenómeno.

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En paralelo, la Subdelegación ya ha pedido a los concellos que identifiquen puntos de observación recomendados y zonas no aptas por problemas de acceso o seguridad. El sector turístico ha empezado además a detectar un aumento de reservas hoteleras y la comercialización de paquetes organizados desde Portugal, con vuelos a Oporto y desplazamientos hacia Galicia para seguir el eclipse.