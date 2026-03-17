Una empresa y una UTE optan al socorrismo de las playas de Sanxenxo

El proceso de contratación en Sanxenxo del servicio de salvamento y socorrismo en playas para el verano avanza con dos ofertas: una de Salvar, Formar y Socorrer, la empresa que gestionó el servicio durante los últimos años, y otra de la UTE formada por Top Rescue S.L. y PC Salvamento Sanxenxo.

El servicio salió a concurso por 4.032.796 euros durante cuatro años. Los 87 socorristas se repartirán por los arenales de Pampaído que, por primera vez, contará con este servicio, Area de Agra, Areas, Panadeira, Silgar, Baltar, Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos, A Lanzada, Areas Gordas, A Lapa y O Espiñeiro - A Lanzada.