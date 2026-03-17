Detenido un pontevedrés por un hurto cometido en Caldas

La Guardia Civil ha procedido a la detención de un varón de 44 años, vecino de Pontevedra, por un hurto cometido el pasado martes en una empresa de Caldas de Reis dedicada a la fabricación de suministros industriales.

El presunto autor de este delito contra el patrimonio se habría llevado 2.345 euros en efectivo tras «utilizar la técnica del ‘descuido’, aprovechando la ausencia momentánea de empleados en el despacho para localizar y sustraer el dinero en efectivo del que disponían en ese momento en la zona de administración de la empresa».

Tras hacerse con el botín, «abandonó la planta de manera rápida y discreta, sin que los trabajadores detectaran su presencia hasta minutos después», explican en el instituto armado.

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El equipo de investigación de la Guardia Civil de Caldas de Reis revisó las grabaciones de seguridad aportadas por la empresa y recabó los testimonios de los presentes en el momento del hurto, logrando así la identificación del individuo y su posterior localización y detención, tras el pertinente operativo de búsqueda.

Las diligencias fueron entregadas a la Sección Única Tribunal de Instancia nº 1 de Caldas de Reis, encargado de instruir la causa.

En ellas se aclara que el autor de los hechos accedió a las oficinas de la empresa «mientras el personal técnico y administrativo se encontraba realizando labores operativas en otras áreas de la nave industrial».