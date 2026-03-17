Cuatro puntos de la N-640 y la N-541, entre los más peligrosos de España

El Informe AEA 2026 de los conductores Automovilistas Europeos Asociados asegura que entre la Red de Carreteras del Estado, la N-640 (que saliendo de Vilagarcía de Arousa, pasa por Caldas y Cuntis) y la N-541 (conocida popularmente como carretera de Pontevedra a Ourense, pasa por Cerdedo-Cotobade, entre otros) son las que ofrecen mayor peligrosidad en la comarca de Pontevedra.

La N-640 concentra tres tramos entre los más peligrosos de la red estatal en Galicia y España, mientras que la N-541 solo aparece con un punto concreto, el PK 63. El análisis se apoya en datos del quinquenio 2020-2024 del Ministerio de Transportes y utiliza como referencia el Índice de Peligrosidad Medio, el IPM, que los AEA emplean para localizar los segmentos con peor comportamiento en seguridad vial.

El tramo más conflictivo de la N-640 a su paso por Pontevedra es el PK 204, en el municipio de A Estrada. Ese kilómetro presenta un IPM de 135,3, frente a un IPMA de 166,1 en el informe anterior, y acumula 11 accidentes con víctimas y 12 heridos o muertos, con una intensidad media diaria de 5.158 vehículos. Aunque el índice baja respecto al periodo previo, el dato sigue situándolo como el punto más delicado de esta carretera en la provincia y el de mayor carga de siniestralidad.

La propia N-640 añade otros dos kilómetros de riesgo en Pontevedra, ambos en la zona de Agolada. En el punto kilométrico 147, el informe asigna un IPM de 90, ligeramente por debajo del informe anterior, del 90,6, con tres accidentes con víctimas y tres víctimas para una intensidad media diaria de 1.897 vehículos.

Por su parte, en el punto kilométrico 150, el IPM se sitúa en 87,8, con seis accidentes con víctimas y ocho heridos o fallecidos, soportando una media de 4.115 vehículos al día. En la tabla aportada por los conductores Automovilistas Europeos, para ese punto kilométrico 150 no figura un IPMA legible, de modo que no es posible establecer comparación con el informe anterior. Sumados los tres tramos de la N-640, la carretera acumula 20 accidentes con víctimas y un total de 23 víctimas en los kilómetros señalados.

No figura el de Pedre

La N-541, en cambio, aparece de forma mucho más puntual. El informe solo marca el punto kilométrico 63 en la provincia de Pontevedra, con un índice de peligrosidad medio de 81,3, un total de cinco accidentes con víctimas y heridos heridos o muertos, sobre una intensidad media diaria de 3.341 vehículos. Esta carretera mantiene al menos un tramo bajo vigilancia en el mapa estatal de AEA, aunque con una concentración de riesgo muy inferior a la detectada en la N-640.

No figura, sin embargo, en este informe el punto kilométrico 67, donde se produjo el fatal siniestro de un autobús en la Nochebuena de 2022, en el que fallecieron siete personas al precipitarse el vehículo por el puente de Pedre sobre el río Lérez.

El caso de la autopista

En el informe de AEA también figuran las autopistas y la AP-9 a su paso por Pontevedra es una concentración sostenida de kilómetros conflictivos. Son 13 tramos de un kilómetro dentro de los 100 más peligrosos de las vías de alta capacidad analizadas en España en el periodo 2020-2024. Es un número llamativo que revela que el problema no se limita a un punto concreto, sino a varios segmentos repartidos a lo largo del trazado.

El kilómetro con peor índice de peligrosidad media (IPM) en la provincia es el PK 159, que figura además en el puesto 12 del ranking nacional de autopistas del informe. Ese tramo registra un IPM de 25, por debajo del IPMA de 27,3, con 15 accidentes con víctimas y 31 heridos o fallecidos. Sin embargo, el punto que más castigo humano acumula es el PK 152, con 16 accidentes con víctimas y 43 víctimas, además de un IPM de 21,7, ligeramente superior al 20,7 del informe anterior. En otras palabras, el punto kilométrico 159 es el más peligroso por índice, pero el 152 es el que deja la factura más alta en siniestralidad y víctimas.

En ese mismo entorno se agrupan otros kilómetros especialmente sensibles. La suma de los seis tramos comprendidos entre los PK 151 y 159 arroja 80 accidentes con víctimas y 163 heridos o muertos, según el recuento realizado a partir de los datos del propio listado de AEA. El informe, por tanto, no solo marca puntos negros dispersos: señala una auténtica franja de riesgo continuado dentro de la AP-9 pontevedresa.

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Fuera de ese núcleo, la AP-9 mantiene otros kilómetros destacados. El 161 alcanza un IPM de 19,7, aunque mejora frente al 24,9 previo, con tres accidentes y cinco víctimas; el 177 registra IPM 21,5 y el PK 147 anota IPM 12,8, por encima del 10,0 anterior, con 13 accidentes y 26 víctimas y la intensidad media diaria más alta de los tramos pontevedreses reseñados, 61.571 vehículos.