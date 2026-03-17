El CRA amplía la admisión y advierte un notable descenso

El Centro Rural Agrupado (CRA) de Vilaboa mantendrá abierto durante unos días más el plazo de admisión para la etapa de Infantil de 0 a 3 años, con el objetivo de ofrecer a las familias una nueva oportunidad para conocer de cerca la propuesta educativa de las escuelas unitarias del municipio y valorar su modelo de enseñanza.

La dirección del centro y el Concello han hecho un llamamiento conjunto para animar a las familias a apostar por estos centros, que destacan por la atención personalizada, los grupos reducidos y una metodología muy vinculada al entorno. La medida llega en un contexto marcado por el descenso de la natalidad, una realidad que también está afectando a las escuelas rurales.

En estos momentos, algunas unidades del CRA registran una matrícula más baja de lo habitual, especialmente en los centros de Figueirido y Pousada. Aunque desde el Ayuntamiento se insiste en que no existe un riesgo inmediato para el próximo curso, sí se advierte de que una pérdida continuada de alumnado podría traducirse en el futuro en una reducción de aulas en el municipio.

La directora del CRA de Vilaboa, Conchita Pérez, subraya el valor pedagógico de este modelo educativo. «En nuestras aulas se trabaja en grupos reducidos, lo que permite acompañar mejor el desarrollo de cada niño y niña, respetando sus ritmos y potenciando sus capacidades», señala.

Las cinco escuelas unitarias repartidas por las distintas parroquias de Vilaboa desarrollan, además, un proyecto educativo estrechamente ligado al medio. La naturaleza, el juego y la experiencia directa ocupan un lugar central en el aprendizaje, a partir de recursos próximos a cada centro y de una educación activa basada en la curiosidad, la exploración y la relación con el entorno.

El trabajo del CRA ha recibido también un reconocimiento reciente en el III Congreso Nacional de Escuelas del Medio Rural, celebrado en Teruel, donde el centro presentó su proyecto de transformación de espacios educativos. La propuesta, centrada en la BiblioCRA y el espacio CRAcreando, despertó un notable interés entre el profesorado asistente.

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Por su parte, el alcalde de Vilaboa, César Poza, anima a las familias a visitar los centros y conocer su funcionamiento de primera mano. «Apostar por las escuelas del propio municipio es también una forma de cuidar de las parroquias y garantizar la continuidad de un modelo educativo de proximidad», afirma.