El barrio de Altamira, el más multado de Pontevedra, con 529 sanciones en un año

Los vecinos del barrio de Altamira-San Antoniño presentaron este martes un escrito formal en el Concello de Pontevedra en el que mostraban su malestar por las dificultades para el aparcamiento en la zona y la falta de atención municipal en la barriada.

David Pereira, presidente de la Asociación Vecinal Altamira-San Antoniño, fue el representante que realizó la solicitud en la que, dirigida al alcalde de Pontevedra, la Concellería de Mobilidade y la Concellería de Servicios Básicos, se reclaman, a raíz de esos problemas de aparcamiento y falta de atención, acciones que solucionen estas problemáticas.

Entre los aspectos concretos que recoge el escrito, la asociación subraya que el barrio arrastra desde hace tiempo una pérdida de plazas de estacionamiento, agravada tras la supresión de aparcamientos en la calle Villar Ponte sin, según denuncian, participación vecinal.

En ese contexto, recuerdan que las dos plazas reservadas para personas con movilidad reducida en San Antoniño tardaron un año en habilitarse, pese a que eran una necesidad evidente, y añaden que su alto uso posterior así lo demuestra. El colectivo sostiene además que la actuación urbanística en la zona no puede limitarse a ganar espacio peatonal, sino que debe ir acompañada de respuestas para la movilidad diaria del vecindario y de otras mejoras pendientes.

La entidad también pone el foco en el aumento de las sanciones y en la regulación del estacionamiento. Señala que San Antoniño figura entre las cinco calles con más multas de Pontevedra, con 529 sanciones en 2025, y vincula parte del malestar vecinal a las denuncias tramitadas en Villar Ponte tras una intervención muy cuestionada y con una señalización errónea durante semanas.

A ello suma la presión policial sobre las plazas de servicio limitadas a 15 minutos en San Antoniño y Altamira, un margen que consideran insuficiente para tareas cotidianas, por lo que proponen ampliarlo a 30 minutos. Además, reclaman fórmulas como la creación de plazas para residentes y que, ante grandes eventos como la final de las Series Mundiales de Triatlón de 2026, se informe con antelación del plan de tráfico y se reserven alternativas de aparcamiento para los vecinos.

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En los próximos días se conocerá la respuesta del Concello, así como las posibles medidas que este pueda llevar a cabo para satisfacer las necesidades de sus habitantes.