Areeiro empieza las obras contra las filtraciones en el edificio de Edafología

La Diputación de Pontevedra ha iniciado las obras de sustitución de las carpinterías del edificio de Edafología, Fruticultura y Ornamentales de la Estación Fitopatológica de Areeiro, una actuación en la que invierte cerca de 60.000 euros para poner fin a los daños causados por las filtraciones de agua.

Los trabajos contemplan la retirada de las carpinterías actuales y su sustitución por otras nuevas de PVC, un material con mejor comportamiento frente a los cambios térmicos.

La intervención también incluye el relevo de cercos y tapajuntas, igualmente de PVC, así como una limpieza en profundidad de la cubierta, los canalones y las bajantes para garantizar la estanqueidad del inmueble y mejorar su conservación.

Además, se ampliarán los tramos de las bajantes en su encuentro con el terreno, ya que en esas zonas se producen encharcamientos que favorecen filtraciones por capilaridad en la base de los paramentos interiores, que también serán saneados. En las áreas más afectadas se instalarán planchas de PVC.

Según informó la Diputación, buena parte de los remates de las carpinterías presentan daños por la entrada de agua, tanto en forma de condensaciones como de pequeñas filtraciones.

El edificio cuenta con carpinterías de aluminio sin rotura de puente térmico y carece de aislamiento perimetral, lo que ha provocado deterioro en la madera, manchas, hongos y desconchados en la pintura interior.

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La Estación Fitopatológica de Areeiro está considerada como un centro de referencia nacional e internacional por su trabajo en sanidad vegetal, investigación de cultivos forestales, agrícolas y ornamentales, y conservación del patrimonio vegetal de la provincia.