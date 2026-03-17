Se abre la solicitud de 3.838 plazas de escuelas infantiles en la provincia de Pontevedra

El plazo para solicitar una de las 3.838 plazas de las escuelas infantiles para niños de 0 a 3 años de la provincia de Pontevedra para el próximo curso 2026-2027 se abrirá hoy martes, 17 de marzo, y permanecerá disponible hasta el próximo 7 de abril, según recordó ayer el gerente del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, durante una visita a la escuela infantil pública autonómica de San Pedro, en el concello de Marín.

Rodríguez estuvo acompañado por la alcaldesa de la localidad, María Ramallo, y aprovechó la visita para destacar que, en el conjunto de Galicia, las familias podrán optar a más de 10.500 plazas ofertadas en las escuelas infantiles públicas autonómicas de cara al próximo curso.

La convocatoria del procedimiento de adjudicación fue publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) e incluye las plazas de los centros dependientes de la Axencia Galega de Servizos Sociais (Agass) y del propio Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

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Las familias podrán presentar sus solicitudes a través del formulario habilitado en la sede electrónica de la Xunta de Galicia o, de forma presencial, en cualquiera de los registros oficiales. El calendario del proceso establece que el 6 de mayo se publicarán las listas provisionales de admitidos, tras lo que se abrirá un plazo de reclamaciones de cinco días hábiles, entre el 7 y el 13 de mayo. Las listas definitivas se darán a conocer el 29 de mayo, y posteriormente se abrirá el periodo de matrícula, que se extenderá durante diez días hábiles, del 1 al 12 de junio. El curso escolar comenzará el viernes 4 de septiembre.