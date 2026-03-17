115.000 euros para impulsar el Lago de Castiñeiras

El Concello de Marín tiene sobre la mesa un nuevo proyecto para reforzar el atractivo ambiental, paisajístico y turístico del Lago de Castiñeiras, uno de los enclaves naturales más emblemáticos del municipio. La actuación, integrada en el Plan de Sostenibilidade Turística de Marín, sale a licitación por 115.314,45 euros y mantiene abierto el plazo de presentación de ofertas hasta el 6 de abril.

La iniciativa persigue varios objetivos prioritarios: potenciar el bosque atlántico gallego, revalorizar el entorno fluvial mediante la creación de un estanque para anfibios, fomentar la plantación de árboles frutales autóctonos y reabrir un nuevo mirador en la zona de Santomé de Piñeiro.

Según recoge el proyecto técnico, la intervención se articulará como un conjunto de «islas temáticas» o ecosistemas diferenciados dentro del denominado Parque da Natureza: el Bosque Galego (reforestación autóctona), el Bosque da Auga (con árboles frondosas y estanque para anfibios), el Bosque de Cidadáns (más elementos de juego en el parque infantil), el Bosque Comestible (con árboles frutales), el Miradoiro de Castiñeiras (con la recuperació de este balcón natural con vistas panorámicas sobre la ría)y la puesta en valor de la Mámoa de Pedralonga (elemento del patrimonio arqueológico para el que se instalará un nuevo vallado de protección).

A esta actuación se suma otra iniciativa vinculada al Lago de Castiñeiras y su entorno: el impulso del cicloturismo. En este caso, el Concello de Marín ha sacado a licitación, con plazo abierto hasta el 23 de marzo, un proyecto valorado en 49.466,94 euros para la creación, señalización y promoción de rutas cicloturistas.

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Decepción y críticas del BNG

Desde el BNG de Marín se teme que el plan anunciado se limite a actuaciones de mantenimiento y ha lamentado que el gobierno local del PP votase en contra de la moción presentada en el último pleno municipal por los nacionalista instando a la Xunta de Galicia a liderar un plan supramunicipal de conservación, protección y puesta en valor del espacio natural de Castiñeiras. Recuerdan que desde hace más de una década diferentes colectivos reclamaban actuaciones en la zona.