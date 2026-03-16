Vuelven los visitantes a las Ruinas de Santo Domingo

Los visitantes regresaron ayer a las Ruinas de Santo Domingo, el más antiguo de los siete edificios que conforman el Museo, tras el cierre invernal. Estarán abiertas hasta el 31 de octubre . El horario de es de martes a sábados de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.30 horas,; los domingos y festivos abren solo de mañana, de 11.00 a 14.00; y los lunes permanecen cerradas.

En 2025 cerca de 124.000 personas pasaron por Santo Domingo, por lo que fu el edificio más visitado del Museo. Está previsto que, además de la visita libre que comenzó ayer, se organicen visitas guiadas a partir del mes de junio a los restos de la antigua iglesia y del convento dominico de la ciudad, fundado hacia 1282, que conserva es la cabecera de la iglesia de cinco ábsides, excepcional en el gótico gallego, parte del muro sur de la iglesia y la entrada a la sala capitular n