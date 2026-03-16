Solicitan en el Senado que se complete el nudo de la AP-9 en Figuerido

El BNG reclama al Gobierno central actuaciones urgentes para la mejora de la seguridad vial en la carretera N-550 a su paso por Vilaboa. La senadora Carme da Silva señala la necesidad de que Transportes actúe «de una vez por todas en esta vía y atienda las demandas vecinales para corregir los problemas de una carretera que tiene un tráfico intenso, con un gran número de vehículos pesados, y que atraviesa una zona densamente habitada». Alerta de «falta de seguridad en Paredes, Figueirido y A Ramalleira, en especial para las personas que se desplazan a pie».

Asimismo, el BNG reclamará el final del nudo de conexión entre la N-550 y la AP-9 en Figueirido, de manera que se permita la entrada y salida en dirección a Vigo, tal y como estaba previsto en el proyecto original de esta infraestructura. Pide también mejoras en la señalización tanto en la N-550 como en las rotondas superiores de esta vía que conectan con la AP-9, con la AG-57 (Vilaboa-A Ermida) y con la N-554 (Vilaboa-Rande), «además de una mejor integración del conjunto de estas actuaciones para garantizar una movilidad más segura y ordenada en la zona».

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«Todas estas medidas son necesarias para responder a las demandas de losa vecinos y para corregir problemas que llevan años afectando a la seguridad, a la movilidad y a la funcionalidad de esta importante vía de comunicación», subraya Carme da Silva.