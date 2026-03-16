Nuevo baile de cifras para la huelga de médicos en el área sanitaria de Pontevedra

De nuevo guerra de cifras en la huelga de médicos a nivel nacional. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) celebró que el 80 por ciento de los médicos y facultativos secundase los paros de la huelga de este lunes en atención hospitalaria, mientras que en Atención Primaria el seguimiento superó el 50 por ciento. Por su parte, la Consellería de Sanidade habló de un seguimiento en Pontevedra en horario de mañana, el de mayor afluencia a los centros sanitarios, de un 24,79% en atención hospitalaria y del 4,85%% en Atención Primaria.

Según detalla la confederación sindical, se trata de cifras similares a las registradas durante la semana de huelga del pasado febrero. Lamenta los inconvenientes que este paro pueda suponer en los pacientes, pero recuerda que se trata de la «última opción» a la que recurren los profesionales para buscar soluciones a la situación por la que atraviesan desde hace años, que a su vez «repercute en la atención que se presta a la población».

En Galicia convocan el sindicato de facultativos de Galicia independientes (O’Mega) y el Sindicato de Médicos de Galicia (Simega), integrante este último de la agrupación Apemyf.

Ha sido la primera de las cinco jornadas de huelga convocadas en marzo, en las que los sindicatos autonómicos han establecido concentraciones y manifestaciones en todo el territorio para mostrar su rechazo a la norma ministerial y la exigencia de contar con un ámbito de negociación de sus condiciones laborales propio que permita atender a las reivindicaciones del colectivo. En Pontevedra tendrá lugar este miércoles, 18 de marzo, a las 11 horas ante el Hospital Provincial.

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CESM recuerda que mantiene la mano tendida al diálogo con el Ministerio de Sanidad para desbloquear la situación, pero lamenta que no haya habido ningún contacto formal con el Comité de Huelga, por lo que las movilizaciones seguirán adelante hasta el mes de junio.