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Domínguez pide más atención a los barrios

El presidente y portavoz del PP en el Concello de Pontevedra, Rafa Domínguez, visitó el barrio de A Parda y defendió la necesidad de una nueva etapa en el gobierno de la Boa Vila, con una mayor atención a los barrios y a las necesidades reales de sus vecinos. En su opinión, el gobierno local desatiende el mantenimiento y la resolución de problemas cotidianos.

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