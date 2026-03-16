Domínguez pide más atención a los barrios

El presidente y portavoz del PP en el Concello de Pontevedra, Rafa Domínguez, visitó el barrio de A Parda y defendió la necesidad de una nueva etapa en el gobierno de la Boa Vila, con una mayor atención a los barrios y a las necesidades reales de sus vecinos. En su opinión, el gobierno local desatiende el mantenimiento y la resolución de problemas cotidianos.