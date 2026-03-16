Feminismo
Convocan la cuarta edición de los Premios #Mulleres QueOpinan
Tras la excelente acogida de la novena edición del foro As Mulleres que Opinan son Perigosas, celebrada este fin de semana en el Teatro Principal, el Ayuntamiento y la Diputación de Pontevedra abren hoy la convocatoria de la cuarta edición de los Premios #MulleresQueOpinan. El plazo de recepción de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 10 de abril.
Anabel Gulías, concejala de Igualdade, hizo balance del encuentro subrayando que ya es una cita ineludible para la ciudad y reivindicó la urgencia de incorporar plenamente la voz de las mujeres al periodismo de opinión. Para incentivar a las nuevas generaciones de articulistas, ambas instituciones otorgarán 1.000 euros y la publicación en medios locales a los dos mejores textos en gallego y en castellano. El jurado valorará especialmente la calidad periodística y la integración de la perspectiva de género.
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