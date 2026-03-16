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Concurso de poemas «Canta Rosalía!»

A Deputación pechará o vindeiro día 20 o prazo para que o alumnado presente ao concurso «Canta Rosalía!» os seus poemas musicados arredor da poetisa e novelista. Esta iniciativa busca poñer en valor a vida de Rosalía, achegala a un público máis novo e promover o uso da nosa lingua entre a mocidade.

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