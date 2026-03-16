Cinco mil dueños ofrecen casas en alquiler en la ciudad, que llega ya a 8.000 inquilinos

Las inmobiliarias apenas tienen pisos para alquilar en Pontevedra, y sin embargo el número de propietarios que arriendan viviendas sigue creciendo. Así lo apunta el Instituto Galego de Estatística (IGE) en un informe sobre la caracterización socioeconómica de los arrendadores gallegos. En la ciudad había 4.390 propietarios con viviendas en alquiler en 2023, y el año pasado ya eran 4.858, lo que supone 468 más que entonces, es decir un aumento del 11% en solo dos años.

El mercado del alquiler a orillas del Lérez está caracterizado desde hace unos años por una gran falta de viviendas y la consecuente alza de precios de las que están en el mercado. Y muchos propietarios han aprovechado la coyuntura para poner pisos en el mercado, ya sea porque saben que podrán arrendarlos con facilidad o por la posibilidad de obtener ahora una mayor rentabilidad.

De hecho, a cierre de 2025 había más propietarios en todos los municipios de la comarca que dos años atrás, si bien la oferta se concentra en puntos muy concretos. Así, la ciudad de Pontevedra aglutina más de la mitad de todos los propietarios que tienen alguna vivienda en el mercado del alquiler, mientras que Poio y Marín suman un 10% en cada caso, de modo que entre los tres municipios colindantes y que forman el hinterland urbano más definido en la comarca, suman el 70% de toda la oferta.

En todo caso, el número de pisos realmente disponibles es muy escasos ya que, según el mismo estudio del IGE, en Pontevedra existen ya 8.076 inquilinos, es decir, que viven de alquiler. Se puede traducir en que uno de cada diez pontevedreses ya acude a esta fórmula residencial.

El mercado del alquiler se ha afianzado en los dos últimos años en la ciudad de Pontevedra, un periodo en el que por vez primera se superaron los 1.200 contratos cada año, una media mensual por encima del centenar. Este aumento llega con los precios disparados, al cerrarse 2025 con una cuota mensual media de 667 euros, según los datos de diciembre pasado, del Observatorio da Vivenda de Galicia. En concreto, 2025 concluyó con 1.230 contratos, la segunda ciudad gallega con menos actividad en este apartado, solo por delante de Ferrol. En 2024 fueron 1.364 fianzas en total. De este modo, el mercado del alquiler en más utilizado en otras ciudades, pero el precio a orillas del Lérez es el tercero más caro de las siete urbes. Con 667 euros al mes, solo está por detrás de A Coruña (731) y Vigo (697), según el mismo observatorio. La cuota actual es un 85% más alta que la media de hace una década, ya que en 2015 se situaba en poco más de 360 euros mensuales. Ese año apenas se pasó de 980 contratos en total.

Y es que la oferta pontevedresa aún no alcanza cifras de otras ciudades. Los 4.858 propietarios con sus casas en alquiler suponen el 6% de la oferta de las siete urbes gallegas. A Coruña y Vigo rondan el 18% en cada casi y Santiago llega al 9%, de modo que cuatro de cada diez viviendas en esta modalidad en las ciudades se concentra en esas tres urbes.

Otro aspecto que analiza el IGE en su investigación estadística es el relativo a la actividad económica de los arrendadores. Por término general, en torno a la mitad de los mismos son asalariados o autónomos, pero también hay más de una cuarta parte de pensionistas, que logran complementar sus pagas con las rentas mensuales de los alquileres.

En lo que respecta a la edad media de los propietarios, se pone en evidencia que disponer de dos pisos, uno para vivir y otro para alquiler, no es cosa de jóvenes. En Pontevedra, los propietarios rondan los 60 años, una edad que se repite en todos los municipios. La más alta se registra en A Lama, con casi 68 años.

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Además, los dueños son mayoritariamente personas físicas, un total de 4,723 propietarios en la ciudad al cierre de 2025, por apenas 135 consideradas personas físicas: 92 sociedades limitadas, doce anónimas, 24 comunidades de bienes y siete de otro tipo. Finalmente, otro dato que muestra la estadística publicada por el IGE es que una gran parte de los dueños de viviendas destinadas a alquiler cuentan con más de un inmueble. Cada propietario tiene de media 1,4 pisos.