Conmemoración
Caldas baraja nombrar, nueve siglos después, hijo predilecto a Alfonso VII
Finalizan las jornadas dedicadas a los 900 años de la coronación del rey nacido en la villa
Caldas
La tradición dice que en 1105 el rey Alfonso VII nació en Caldas. Nueve siglos después, el alcalde, Jacobo Pérez, baraja proponer el nombramiento del monarca como hijo predilecto de la villa. Lo anunció durante las jornadas organizadas por Terra Calda para conmemorar el 900 aniversario de su coronación tras la muerte de su madre, la reina Doña Urraca. La iniciativa incluyó un ciclo de conferencias de historiadores y divulgadores de la historia medieval desde el pasado día 7 hasta el sábado, pero también actos musicales y de otro tipo.
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