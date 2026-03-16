Aldea de Bordóns exige fijar su sede en un local municipal

La Asociación Veciñal Aldea de Bordóns denuncia que el Concello de Sanxenxo le impide establecer su domicilio social en la Casa da Cultura de San Pedro de Bordóns, un escenario que contrasta, critica, con la autorización a otros colectivos del municipio que han fijado su domicilio social «y alguna incluso su fiscal en edificios municipales o en instalaciones públicas».

Afirman que el Concello les respondió que no es posible que fijen su domicilio al tratarse de un edificio de titularidad pública y piden que rectifique.