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Vaipolorío actúa en el puente de O Couto

La asociación pontevedresa Vaipolorío ha realizado una nueva limpieza de la basura que apareció después de las crecidas de las últimas semanas en el puente de O Couto. En la actividad colaboró PreZero, concesionaria de limpieza e recogida de residuos del Concello de Pontevedra.

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