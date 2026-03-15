Últimos días para pedir plaza en A Lanzada
La Diputación cerrará el viernes el plazo para solicitar plaza en los Campamentos A Lanzada 2026 para niños empadronados en la provincia y nacidos entre 2013 y 2018. De las 1.540 plazas ofertadas 1.330 seguirán el procedimiento general, a 110 euros por plaza (80 en el caso de familias numerosas o monoparentales). Las 210 restantes son para menores en riesgo de exclusión.
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