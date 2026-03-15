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Solicitudes para la feria de As Palmas

El Concello de Pontevedra abrirá mañana el plazo para solicitar puestos en la tradicional feria de As Palmas, que se celebrará los días 27 y 28 de marzo. Las personas interesadas podrán tramitar su solicitud hasta este viernes, siguiendo el procedimiento fijado por la administración municipal.

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