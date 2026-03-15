Rescatados ilesos los tres tripulantes de una embarcación a la deriva en la ría de Pontevedra

La embarcación auxiliar del buque 'Ría de Vigo' de Gardacostas de Galicia ha tenido que remolcar en la tarde de este domingo a una embarcación que quedó a la deriva con tres tripulantes a bordo.

Barco remolcado / FdV

Ocurrió muy cerca de la isla Tambo y las tres personas se encuentran ilesas y a salvo.

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La embarcación de recreo fue remolcada con los tres ocupantes hasta el puerto deportivo de Pontevedra, donde tiene su base.