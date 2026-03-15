Rescatados ilesos los tres tripulantes de una embarcación a la deriva en la ría de Pontevedra
Estaban cerca de la isla de Tambo y fueron remolcados al puerto de Pontevedra por la auxiliar del buque 'Ría de Vigo'
R. P.
Pontevedra
La embarcación auxiliar del buque 'Ría de Vigo' de Gardacostas de Galicia ha tenido que remolcar en la tarde de este domingo a una embarcación que quedó a la deriva con tres tripulantes a bordo.
Ocurrió muy cerca de la isla Tambo y las tres personas se encuentran ilesas y a salvo.
La embarcación de recreo fue remolcada con los tres ocupantes hasta el puerto deportivo de Pontevedra, donde tiene su base.
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