Concentración por la igualdad
Repulsa ciudadana en la calle a los delitos de odio y agresiones homófobas
Avante LGBT+ convocó ayer una protesta tras la paliza a un joven por su orientación sexual
En agosto pasado Avante LGBT+ y numerosos ciudadanos salieron a a la calle para mostrar su repulsa por una agresión homófoba ocurrida entonces en la calle Benito Corbal que acabó con un joven herido y dos detenidos. Ayer volvió a repetirse una concentración similar en la plaza de España al comprobarse que el odio por la orientación sexual aún está vigente, después de otra paliza a otro joven en la calle Doña Teresa este mismo mes, con tres arrestados.
Avante LGBT+ reitera su «más contundente repulsa contra todo delito de odio en todas sus manifestaciones» y apela a luchar «contra los discursos de odio, contra la violencia diversofóbica, a favor de una ciudad segura para todas, todos y todes». El colectivo subraya que estros ataques «no son caso aislado» y «el resultado de la ignorancia y de la no educación en la diversidad y en la igualdad».
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Investigan una agresión de un grupo de menores a una adolescente de 13 años en Pontevedra grabada en vídeo
- Se inician las obras del centro termal tras más de una década de tramites
- Crisis viajera: «No veíamos tantas cancelaciones desde la pandemia»
- Lujo inmobiliario en el centro
- Pontevedra resuelve su nueva etapa de reforma de calles por 3,8 millones
- Detenido un pontevedrés por apalear a su pareja porque le escondió la consola de videojuegos
- El Arenas Club - Pontevedra CF suspendido por la inundación del terreno de juego