Repulsa ciudadana en la calle a los delitos de odio y agresiones homófobas

En agosto pasado Avante LGBT+ y numerosos ciudadanos salieron a a la calle para mostrar su repulsa por una agresión homófoba ocurrida entonces en la calle Benito Corbal que acabó con un joven herido y dos detenidos. Ayer volvió a repetirse una concentración similar en la plaza de España al comprobarse que el odio por la orientación sexual aún está vigente, después de otra paliza a otro joven en la calle Doña Teresa este mismo mes, con tres arrestados.

Avante LGBT+ reitera su «más contundente repulsa contra todo delito de odio en todas sus manifestaciones» y apela a luchar «contra los discursos de odio, contra la violencia diversofóbica, a favor de una ciudad segura para todas, todos y todes». El colectivo subraya que estros ataques «no son caso aislado» y «el resultado de la ignorancia y de la no educación en la diversidad y en la igualdad».