Una red de 31 puntos para reciclar aceite: cinco muy productivos y siete aún vacíos

El Concello de Pontevedra formalizó a finales de mayo del pasado año el nuevo contrato de residuos con la empresa Prezero por veinte años y 238 millones. Desde entonces se han aplicad diversas novedades y se ha renovado el parque de contenedores. Además, se ha implantado una red de recogida de aceite doméstico, un servicio muy demandado por los ciudadanos. En octubre se instalaron los primeros depósitos, en el Mercado y desde entonces se creó progresivamente una malla con 31 puntos, tanto en el casco urbano como en el rural.

Tras el despliegue total, el Concello ha hecho balance de los dos primeros meses de 2026, con una media de 37 kilos al día para un total de 2.192 en ese periodo. Pero un análisis por ubicaciones revela que son cinco los contenedores más utilizados y otros siete ni siquiera se habían estrenado.

Así, el primero en colocarse, el del Mercado, encabeza el listado con 255,5 kilos en dos meses, es decir, cuatro al día, por delante del de Eduardo Pondal (233,5), Gorgullón (212,5), y Ponte Sampaio (195,5), el más utilizado fuera del casco urbano. El de la calle Alemania, en Monte Porreiro, suma 163 kilos. Estos cinco puntos suman la mitad de todo lo recogido en el municipio. Después aparecen Virxinia Pereira (155), Médico Ballina (148), Lérez cerca de la iglesia (141), la avenida de Vigo (126,5), Cerponzóns (116) y Verducido (100).

Pero en el lado contrario figuran siete puntos del municipio en los que no se depositó en los dos primeros meses del año un solo gramo de aceite domestico. Son los de Tomeza, Marcón, Salcedo, plaza de Barcelos, Salgueiriños , San Andrés de Xeve y Estribela. Hasta el pasado 1 de marzo no se habían estrenado, según los datos municipales. Además, hay otros siete con veinte kilos o menos: Santa María de Xeve, O Cabo y A Carballeira en Lourizán, Mourente, Joaquín Costa, Sabarís en Campañó y el punto limpio de O Campiño. La relación de 3 puntos se completa con otros seis con un balance entre 21 y 88 kilos: Cabaleiro (Campañó), Bora, Alba, A Canicouva, Campolongo y San Roque.

La puesta en marcha de esta red de recogida da sus frutos. Los 2.192 kilos recogidos solo en los primeros meses de este año ya son más que los 2.083 kilos de todo el pasado año.

El concejal de Servizos Urbanos Básicos, Xaquín Moreda, encargado de la gestión de residuos , ha destacado la «excelente respuesta de los vecinos y la buena acogida que está teniendo esta nueva propuesta de reciclaje que es la primera vez que se oferta con carácter global en todo el territorio municipal».

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La recogida de este residuo está gestionada por la cooperativa de trabajo social Mulleres Colleiteiras. Este proyecto tiene un doble valor: por una parte, genera empleo para personas vulnerables o en riesgo de exclusión social y, por otra, garantiza un circuito de economía circular transformando el aceite recogido en biodiésel, un combustible sostenible y renovable.