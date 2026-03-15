El PP considera «insuficiente» el actual plan de reparación en la N-640

La portavoz municipal del PP de Cuntis, Isabel Couselo, aplaude el plan de reparaciones de emergencia en la carretera N-640 a su paso por el municipio, pero cree que esas obras son «insuficientes y tardías», por lo que anuncia que su formación insistirá ante las administraciones estatal y local en la necesidad de ejecutar, en el plazo más breve posible, el anunciado proyecto de reforma y modernización integral de esta vía.

«El estado de la N-640 en Cuntis es pésimo y presenta claras condiciones de riesgo y peligro, ya que es de las peores vías nacionales de toda la provincia de Pontevedra, por lo que claro está que es mejor que se hagan estos pequeños arreglos a que no se haga nada, pero en todo caso solo estamos hablando de parches que no resuelven el problema, ya que en unos meses el firme volverá a estar en malas condiciones, que ya fue lo que pasó con la obra hecha el año pasado», destacó la concejala popular.

Noticias relacionadas

Recordó que «hace 13 meses, en febrero de 2025, se informó de que el proyecto de reforma integral para Cuntis ya estaba redactado, por lo que no entendemos que no se ejecute ya lo que Cuntis merece y necesita».