Poio instala pasos de peatones con sensores y luz en la PO-308

Los vecinos de Poio podrán disfrutar de dos pasos de peatones con sensores e iluminación reforzada en Combarro y en la avenida de San Xoán, puestos en funcionamiento por el Concello dentro de un plan de mejora de la seguridad vial en la carretera PO-308.

Según informó el alcalde, Ángel Moldes, estos dispositivos cuentan con sensores que activan luces led en la señalización vertical cuando detectan la presencia de peatones en las inmediaciones del paso. Además, el sistema incrementa la iluminación sobre el paso mientras se realiza el cruce, con el objetivo de mejorar la visibilidad para los conductores, especialmente de noche o en situaciones de meteorología adversa.

En Combarro, la actuación se llevó a cabo en el paso de peatones situado junto al supermercado Froiz y a la parada del autobús escolar, un punto frecuentado tanto por vecinos como por estudiantes. En la avenida de San Xoán, además de instalarse los mismos elementos luminosos, el paso fue desplazado unos metros para mejorar su visibilidad.

El regidor poiense señaló que la PO-308 es una de las vías con mayor densidad de tráfico de la provincia y afirmó que en estos puntos «ya se han registrado varios accidentes». También aprovechó para indicar que la intervención responde a demandas trasladadas por residentes y negocios de la zona.

Los trabajos de remodelación fueron ejecutados con fondos municipales y personal del propio ayuntamiento de Poio. El alcalde Moldes explicó que esta actuación forma parte de un plan progresivo para intervenir en los pasos de peatones más transitados de la PO-308, que une las parroquias de A Barca y Raxó.

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No desaprovechó la oportunidad y comentó, además, que en las obras que se desarrollan actualmente en la avenida de A Barca también se contempla la idea de incluir mejoras de visibilidad y resaltos en los pasos de peatones.