Piden 12 años de prisión por agredir, insultar y vejar a la que era su pareja

La Audiencia Provincial de Pontevedra acogerá el martes la cita preliminar del juicio contra un hombre acusado de agredir, controlar, insultar y vejar repetidamente a la que era su pareja. La Fiscalía pide para él 12 años de prisión. Sin embargo, la Audiencia ha programado una audiencia preliminar encaminada a la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre las partes que, si no se lograse, derivaría en un posterior juicio.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, el acusado y la víctima mantuvieron una relación sentimental de menos de un año, en la que convivieron por periodos alternativamente en la casa de ella y de él. Durante este periodo, apunta, el hombre sometió a la mujer a «continuos insultos y acciones humillantes y de sometimiento», así como a agresiones, a un «trato degradante y hostil» y a un continuo control de sus movimientos y su teléfono móvil.

En el escrito se detallan de forma particular cinco episodios en los que, a solas o frente a otras personas, el procesado agredió a la mujer, causándole importantes lesiones. El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito de maltrato habitual, cuatro delitos de maltrato físico y un delito de lesiones, con la agravante de género y de parentesco. Por ello, pide para él penas que suman más de 12 años de cárcel.

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Por otra parte, también el martes se celebra la audiencia preliminar del caso contra dos hombres acusados de esconder en un cobertizo en Vilagarcía de Arousa casi 200 kilos de hachís y medio kilo de cocaína. Los hechos se remontan a mayo de 2023, cuando los agentes sorprendieron a los dos procesados mientras salían en coche de un cobertizo ubicado en Vilagarcía de Arousa, donde una inspección posterior encontró casi 200 kilos de hachís y medio kilo de cocaína La Fiscalía pide para uno de los procesados, reincidente, seis años de prisión, mientras que para el otro pide cuatro años y medio de cárcel.