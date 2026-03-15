El Pazo se vuelca con la endometriosis
La Diputación de Pontevedra iluminó completamente de amarillo el Pazo Provincial durante la tarde de ayer hasta las 7.30 horas de hoy con motivo del Día Mundial de la Endometriosis, que se conmemora cada 14 de marzo. La iniciativa busca visibilizar una enfermedad que afecta al diez por ciento de las mujeres que se encuentran en edad fértil.
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