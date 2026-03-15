El párking del hospital único se retrasa: el Sergas decide impulsar antes la cafetería

«En 2026 licitaremos las obras de la cafetería, en primer lugar, y del aparcamiento posteriormente». Es la respuesta de la Consellería de Sanidade a la situación de las instalaciones complementarias del futuro Gran Montecelo, un hospital único en obras desde hace casi cinco años y que comenzará a utilizarse en 2027. Y lo hará sin el párking de pago de 892 plazas diseñado ante el edificio. Por el momento no han comenzado siquiera las expropiaciones de los terrenos y todo apunta a que no se ejecutará hasta finales de 2027 o incluso 2028. El Sergas podía licitar sus obras ese mismo año, pero aclara que «estos procesos administrativos de licitación se prolongan durante varios meses».

Esta respuesta da pie a pensar en nuevos retrasos, en especial para el aparcamiento, que se suman a los que ya acumula el propio Gran Montecelo. Preguntado al respecto el gerente del área sanitaria esta misma semana, José Flores mantiene la incógnita sobre el estreno del Gran Montecelo. «Seguimos esperando para poder comenzar la mudanza a finales de este año», que comenzaría, como ya se ha dicho en varias ocasiones, por Radioterapia. «Nos han indicado que quizás en mayo esté listo el suministro eléctrico y el resto es más sencillo, con la urbanización del entorno para que los pacientes puedan acceder con seguridad», dice Flores. Insiste en que la obra del edificio «está al 99,9%, pero hay que instalar un montón de equipamiento y siempre aparecen dificultades al hacer las obras y montar los equipos a la vez». Tampoco está resuelto qué pasar a con el Hospital Provincial al quedar prácticamente vacío tras la mudanza a Montecelo.

Con el hospital único aún sin fecha de apertura, más difuso es aún el horizonte para el aparcamiento de pago, una modalidad que ha generado protestas ciudadanas por los precios.

Con el estudio de viabilidad del aparcamiento aprobado desde hace meses, aún habrá antes que expropiar los terrenos necesarios. El recinto se levantará en buena parte sobre uno de los seis ‘leiraparking’ existentes alrededor del actual hospital, las parcelas privadas cuyos dueños habilitaron hace años para albergar a muchos de los miles de coches que acuden a diario a esa zona de Mourente. Se trata de un solar de más de 11.000 metros cuadrados situado a un nivel inferior a la propia avenida. En principio, los otros cinco ‘leiraparking’ seguirían operativos.

No obstante, el Sergas precisa de más terrenos. Se estima que serán necesarios alrededor de 30.000 metros cuadrados, cuya valoración se calcula sobre la base de las expropiaciones anteriores: la del suelo para el hospital único y la del vial perimetral. Estos dos casos supusieron un desembolso de 4,2 millones de euros.

El presupuesto planteado por el Sergas para su estacionamiento es de unos 11 millones de euros y sus 892 plazas serían de pago mediante el siguiente reparto: gratuidad en la primera media hora y a partir de la segunda media hora tendría un coste fijo de 0,90 euros. A partir de la primera hora se propone una tarifa de un euro por hora para los visitantes del hospital. Los empleados del Sergas tendrían una tarifa de 30 euros al mes por usar este parking.

Noticias relacionadas

La previsión del Sergas es licitarlo mediante el sistema de obra y explotación a una empresa por un periodo de 25 años y la principal fuente de ingresos de la concesionaria serán las plazas rotativas del aparcamiento.