Marín se rinde de nuevo al bolo do pote

La Alameda Rosalía de Castro de Marín se convirtió en una absoluta fiesta de la gastronomía y el deporte durante la jornada de ayer domingo. Cientos de marinenses se acercaron al parque para celebrar la vigésimo segunda Festa do Bolo do Pote.

Cientos de vecinos se acercaron a probarlo. | RAFA VÁZQUEZ

Todos los asistentes al certamen pudieron degustar de forma gratuita en la alameda el tradicional «bolo do pote», mientras se deleitaban con la música tradicional de la tierra ofrecida por el grupo durante la degustación.

Esta humilde receta —típica de los tiempos de escasez— consiste en una mezcla de harina de millo y centeno, que se amasa con el agua del cocido. Esta curiosa elaboración es la que le aporta su característica textura junto a su inconfundible sabor.

El pan se sirvió, como acostumbra la tradición, junto a la oreja o el chorizo, algunos de los ingredientes más emblemáticos del propio cocido.

Son ya 22 ediciones celebradas en Marín y, con el paso de los años, este evento gastronómico se ha convertido en una de las citas más esperadas en la comarca de Pontevedra.

La salida de la andaina solidaria contra el cáncer. | FDV

Pero este acontecimiento festivo no fue el único que se llevó a cabo durante la mañana marinense. Unas horas antes, los más madrugadores se ataron los cordones para unir fuerzas contra el cáncer.

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A las 9.00 horas tuvo lugar la salida de la andaina deportiva, la más exigente, con un recorrido de 25 kilómetros recorriendo todo el concello. Quince minutos más tarde salieron los participantes en el segundo turno, que realizaron la andaina popular, que se extendió hasta los 15 kilómetros. Todos los integrantes recorrieron los montes y playas del municipio para volcarse a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer.