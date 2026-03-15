Marín celebra esta mañana la tradicional degustación del Bolo do Pote

Marín vive hoy domingo lo que se puede considerar el acto final del programa del Entroido, Se trata de la degustación del tradicional Bolo do Pote que se celebra, si el tiempo lo permite, en la Alameda Rosalía de Castro. Si llueve se trasladaría, como ocurrió el pasado año, al Multiusos del Mercado donde, la asociación Pousos da Area, organizadora del evento con la colaboración del Concello, ofrecerá a los asistentes las raciones del ‘bolo’ junto con alguna que otra vianda propia del cocido gallego a modo de degustación. La jornada es animada por «Os Chispas do Lérez»

Previamente se celebran la XI Andaina Montes e Praias de Marín, en favor da AECC. Una de ellos es de 25 kilómetros cuyos participantes arrancarán a las nueve de la mañana y el otro de 15 que se iniciará un cuarto de hora después para que las salidas no coincidan y evitar con ello confusiones. Los participantes tenía que recoger ayer sábado sus dorsales, pero quienes no lo hayan hecho al terminar la jornada, los pueden retirar hoy desde las ocho menos cuarto de mañana, antes del inicio de las marchas, en la carpa instalada en la Alameda.