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Promoción 83-84

Jornada de recuerdos para exalumnos del Sagrado Corazón

Jornada de recuerdos para exalumnos del Sagrado Corazón | FDV

Jornada de recuerdos para exalumnos del Sagrado Corazón | FDV

Han pasado más de 40 años desde que abandonaron el colegio, pero la camaradería y la amistad de la adolescencia no se pierde y ayer, un nutrido grupo de exalumnos del Sagrado Corazón de Jesús , de la promoción 83-84, se reunió en un local de A Santiña para rememorar aquellos «maravillosos años».

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