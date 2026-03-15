Espacio natural
Impulsan un plan director con tres comunidades de montes de Castiñeiras
Abarca unas sesenta hectáreas del parque
Un convenio entre la Diputación y la Fundación Juan XXIII relativo al parque de Castiñeiras, incluye la creación de un Plan Director que abarca una superficie de 60 hectáreas entre las Comunidades de Montes de San Martiño y Santa Cristina, de Vilaboa, y de Santomé de Piñeiro, de Marín. Se prevé organizar visitas de asesoramiento por parte de personal técnico de Areeiro que evaluarán el estado fitosanitario de los árboles del parque y aportarán ejemplares singulares para enriquecer la diversidad botánica, según explicó la alcaldesa de Marín, María Ramallo, en una reciente visita al espacio natural.
Tal y como explicaron los responsables de la Fundación Juan XXIII, bajo el paraguas de este convenio, desde enero, se plantaron cincuenta abetos cedidos por el Concello de Marín, doce araucarias cedidas por la propia fundación, ocho abedules y 35 árboles de diferentes especies cedidas por Areeiro. «Además, también desbrozamos el entorno de la entrada del lago, perteneciente a San Xulián, realizamos podas de ramas bajas de árboles y retiramos ejemplares caídos por los temporales, así como eliminamos especies invasoras en la zona del riachuelo y realizamos gestiones para regular el libre pastoreo indebido, con la finalidad de que no se dañen las nuevas plantaciones realizadas», explicó el ente social.
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