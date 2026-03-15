La Diputación de Pontevedra también "corre por Lúa"
Luis López da visibilidad a fomentar la investigación de enfermedades raras
R. P.
Pontevedra
El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, suma el apoyo de la entidad provincial a la iniciativa “Eu corro por Lúa”, impulsada en 2019 por el pontevedrés Kike Durán, padre de Lúa, con el objetivo de dar visibilidad y sensibilizar a la población y recaudar fondos para la investigación de la artrogriposis y ZARD, dos enfermedades raras que padece a su hija.
A través de carreras populares y retos deportivos, son decenas las personas que apoyan una causa a la que ahora se une la Diputación a través do su presidente, Luis López, que ya se enfundó la camiseta para “correr por Lúa”.
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