La Diputación aporta 364.000 euros al Concello para la reforma de A Barca

La Diputación de Pontevedra ha aprobado una nueva partida del Plan +Provincia que beneficiará tanto a Poio como a A Lama con un total de 414.000 euros. El presidente provincial, Luis López, enmarcó esta resolución en la estrategia inversora de la institución y destacó que «seguimos sumando recursos dentro de estos 85 millones de euros de los que está dotado el +Provincia, el plan de obras y servicios de competencia municipal más ambicioso de la historia de la Diputación de Pontevedra».

Poio recibirá 364.000 euros con cargo a la línea 1 de inversiones para continuar el proyecto de reurbanización de la carretera PO-308 en A Barca. La actuación cuenta con un presupuesto global de 1,27 millones de euros y ya había obtenido una aportación previa de 155.000 euros del plan +Provincia correspondiente a 2025.

Noticias relacionadas

Por otro lado, el Concello de A Lama dispondrá de 50.000 euros, a través de la línea 2 de inversiones, para afrontar gastos derivados de la programación municipal en los ámbitos cultural, deportivo y social.