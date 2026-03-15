Poio
La Diputación aporta 364.000 euros al Concello para la reforma de A Barca
H. D.
La Diputación de Pontevedra ha aprobado una nueva partida del Plan +Provincia que beneficiará tanto a Poio como a A Lama con un total de 414.000 euros. El presidente provincial, Luis López, enmarcó esta resolución en la estrategia inversora de la institución y destacó que «seguimos sumando recursos dentro de estos 85 millones de euros de los que está dotado el +Provincia, el plan de obras y servicios de competencia municipal más ambicioso de la historia de la Diputación de Pontevedra».
Poio recibirá 364.000 euros con cargo a la línea 1 de inversiones para continuar el proyecto de reurbanización de la carretera PO-308 en A Barca. La actuación cuenta con un presupuesto global de 1,27 millones de euros y ya había obtenido una aportación previa de 155.000 euros del plan +Provincia correspondiente a 2025.
Por otro lado, el Concello de A Lama dispondrá de 50.000 euros, a través de la línea 2 de inversiones, para afrontar gastos derivados de la programación municipal en los ámbitos cultural, deportivo y social.
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