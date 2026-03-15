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Curso gratuito sobre ciberseguridad

La UNED de Pontevedra celebrará desde este martes hasta el 24 de marzo un curso gratuito sobre ciberseguridad empresarial centrado en amenazas reales, normativa europea NIS2 y cultura digital. La formación, presencial y online, está financiada por INCIBE y la Unión Europea y reunirá a especialistas del sector tecnológico.

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