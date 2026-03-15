Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoMuere Gemma CuervoHito generación eléctrica GaliciaBetis-CeltaNegocios con historia
instagramlinkedin

Red viaria

Cuntis prepara la mejora de los accesos al núcleo de Calvos

El Concello de Cuntis afronta el arreglo del acceso al lugar de Calvos., en la parroquia de Cuntis), con la ejecución de nuevos drenajes y limpieza de márgenes, reposición de servicios y nueva pavimentación de 155 metros , lo que supone unos 1.200 metros cuadrados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents