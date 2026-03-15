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A favor de Cáritas

Chocolatada solidaria en San Bartolomé

Chocolatada solidaria en San Bartolomé | RAFA VÁZQUEZ

Chocolatada solidaria en San Bartolomé | RAFA VÁZQUEZ

La parroquia de San Bartolomé celebró ayer en su salón parroquial una nueva edición de su ya tradicional chocolatada solidaria favor de Cáritas. Se trata de compartir un chocolate a cambio de que los asistentes aporten alimentos o donativos para ofrecer ayuda directa a muchas familias para gastos de alimentación y para afrontar el pago de los recibos del gas, la luz y el agua y alquileres de viviendas. Cáritas de san Bartolomé atienden a quienes lo necesitan puntualmente y a 90 familias todos los meses.

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