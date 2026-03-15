El Centro de Día, con ochenta usuarios, se encuentra al máximo de su capacidad

El Concello de Sanxenxo sacará próximamente a licitación la gestión del Centro de Día municipal Virxe do Carme por 3,3 millones y un periodo de cuatro años. El valor se incrementa en 700.000 euros respecto al anterior contrato, dedicado casi en su totalidad a la partida de personal con la ampliación de horas en limpieza, cocina, trabajadora social y enfermería.

En estos momentos se encuentra al máximo de su capacidad con 80 usuarios y colabora con la conciliación de otras tantas familias. El gobierno local subraya que «el Centro de Día Municipal Virxe do Carme ofrece una atención integral y polivalente que abarca diferentes necesidades de la persona usuaria, apoya y estimula los aspectos de la comunicación humana, la autoestima y el avance de las condiciones de vida».

El Centro de Día cuenta además con servicio de transporte adaptado a las necesidades de las personas dependientes, con conductor y auxiliar de apoyo para la recogida y regreso de los usuarios en el domicilio, según las rutas organizadas y establecidas por el personal responsable. Consta de un edificio de planta baja distribuida en cuatro zonas bien definidas (Dirección y administración, área de estancia, área de actividades, y área de servicios generales) correspondiendo cada una a un campo concreto de actuación y de una parcela ajardinada accesible a los usuarios.

En la actualidad, el Concello a través de una subvención del Plan +Provincia, acomete mejoras en el jardín y espacio exterior de disfrute de los usuarios del Centro de Día. Además de la instalación de una pérgola para crear un área de sombra, en la zona verde de mayor tamaño se colocarán mesas para generar zonas de estancia temporales y una pequeña pista de llave.

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En cuanto a la edificación, debido al mal estado de la cubierta de metacrilato ubicada a la salida del Centro de Día, se plantea su reemplazo por una de chapa tipo panel sándwich y la ejecución de un nuevo cierre metálico que limite la zona de las instalaciones con respecto a la zona verde, así como la inclusión de una nueva puerta de comunicación entre las dos zonas verdes delanteras. Toda la actuación llevará una mejora de la iluminación.