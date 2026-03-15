La Armada compra por 1,5 millones dos barcos auxiliares para la Escuela Naval

El Ministerio de Defensa ha adjudicado a la empresa viguesa Rodman Polyships el suministro de dos embarcaciones auxiliares para el Tren Naval de la academia de la Armada en Marín. Con un presupuesto de algo más de 1.554.000 euros, se trata de dos barcos destinados a labores de transporte de personal, vigilancia perimetral, apoyo a prácticas de buceo y maniobras portuarias, entre otras funciones.

Deben tener una vida útil de al menos 25 años con una eslora máxima de 13 metros, además de alcanzar una velocidad sostenida de 20 nudos a media carga y con mar de poca intensidad., La autonomía es de 200 millas a una velocidad de crucero de doce nudos.

La dotación de cada embarcación es de dos tripulantes y hasta 16 pasajeros, con equipamientos de navegación como sensores, megafonía exterior, radar y otros aparatos.

Por otra parte, medios relacionados con la Armada han publicado estos días que la Escuela Naval «jubilará» próximamente su principal velero de instrucción para el adiestramiento de la navegación a vela de los aspirantes a oficiales de la Armada. El Ministerio de Defensa habría contratado el suministro de un nuevo barco de altas prestaciones con un presupuesto de unos 800.000 euro. Las mismas fuentes añaden que el velero servirá para que los guardiamarinas se familiaricen con la navegación a vela, maniobras y manejo del balandro, y sustituirá al actual, que ya supera los 20 años de servicio y su estado no es el mejor.

El contrato de la Armada incluiría la entrega de la embarcación monocasco, equipada y con las pruebas de mar realizadas, además de las certificaciones técnicas y un periodo previo de formación en su manejo. Además, deberá participar, en su caso, en regatas tipo ORC.

Además de disponer de un motor auxiliar interno, la superficie máxima de las velas es de unos 445 metros cuadrados y tendrá cerca de 16 metros de eslora, 4,4 de manga máxima y 3,8 de calado, con un gobierno a caña y un único timón.

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La Escuela Naval explica que «las actividades de instrucción y adiestramiento permiten poner en práctica las enseñanzas recibidas en las diferentes asignaturas de ámbito naval y militar. Las salidas a la mar en buques de vela y goletas, y la instrucción militar de orden cerrado y abierto, en las que participan todos los alumnos, se complementan con actividades específicas para cada Cuerpo. Semanalmente, los alumnos salen a la mar en anchas de instrucción practicando procedimientos reales similares a los buques de la flota».