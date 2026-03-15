Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra Oriente PróximoMuere Gemma CuervoHito generación eléctrica GaliciaBetis-CeltaNegocios con historia
instagramlinkedin

63 personas a las termas de Sanxenxo

La Diputación de Pontevedra llevará desde hoy a 63 personas de 18 municipios de la provincia a disfrutar del programa de termalismo en Sanxenxo +Benestar. La iniciativa provincial, dirigida a fomentar el envejecimiento activo, combina estancia con pensión completa, servicios termales y actividades de ocio saludable.

TEMAS

Tracking Pixel Contents