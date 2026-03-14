Zonas verdes, vivienda o carga y descarga, inquietudes en Cantodarea y Casco Vello

Más de 50 vecinos del Casco Vello y del barrio de Cantodarea participaron en el encuentro vecinal convocado por el Concello de Marín, dentro del proceso de participación pública que se realiza para obtener aportaciones a la redacción del Plan Especial de Protección para estos dos barrios.

La sesión fue inaugurada por el concejal de Urbanismo, Manuel Santos, que explicó las bases del que es el Plan Especial, «un documento que permitirá definir las líneas urbanísticas y de desarrollo urbano de unas zonas que requieren de una protección y atención especial, como son el Casco Vello y Cantodarea»..

Después los redactores del Plan hicieron un resumen de cuales son las principales tendencias poblacionales y de vivienda en los cascos históricos, no solo el de Marín, sino algunos homologables como los de Betanzos, Noia, Baiona o Tui.

Además, expusieron los objetivos que se buscan con el PEPRI y la importancia de contar «con la opinión de todas las personas que habitáis estas zonas, porque sois capaces de detectar problemáticas y tendencias que van más allá de los datos, que están vinculadas al día a día y que son importantes de cara a el que recoja el plan futuro».

Así, se dio la palabra a los vecinos, que expusieron las principales problemáticas y cuestiones de relevancia que notaban tanto en Cantodarea como en el Casco Vello. Entre otras, destacaron sobre todo las dificultades burocráticas que en general tienen los propietarios e interesados en reformar viviendas, cuando en muchas ocasiones no se corresponde el criterio técnico municipal con el de Patrimonio.

Sobre esta cuestión, la alcaldesa, María Ramallo, que también asistió a la sesión y que intervino en diversas ocasiones, manifestó que parte de la finalidad del Plan Especial es «dar mayor seguridad jurídica, recogiendo con más concreción de la que teníamos hasta ahora qué se puede hacer y qué no a nivel urbanístico en estas zonas, para así poder mejorar situaciones como las que plantean los vecinos y que es verdad que suponen una traba y una frustración».

Además, surgieron cuestiones relativas a problemas de accesibilidad, mejora de la limpieza y de la iluminación de las calles, mayor dotación de zonas verdes y de esparcimiento para el vecindario (en este sentido, salió el futuro de la parcela de Cantodarea) y otras cuestiones más concretas e individuales como afecciones por humedades o por el feísmo que provoca la instalación de suministros, como el eléctrico.

La alcaldesa quiso agradecer a todas las personas su asistencia, «porque aunque la participación pública es importante siempre, en la redacción de este plan es fundamental, porque se trata de mejorar la regulación que existe y facilitar la vida de los vecinos que vivís en nuestros barrios singulares e incluso hacerlos mejores y más atractivos para aquellas personas que deseen impulsar en ellos un proyecto de vida».

También se ha celebrado ya la mesa técnica con la asociación Estrela de Marín y varios comerciantes que acudieron a la sesión con los técnicos del equipo redactor para contrastar con ellos cuáles son las necesidades que se tienen a nivel de dinamización comercial.

Para eso, los participantes fueron llenando un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) en relación al comercio local de estas dos áreas, que precisamente por su idiosincrasia urbana propia tienen problemáticas específicas que es preciso recoger en el PEPRI.

Cuestiones como la mejora de las zonas de carga y descarga, la atracción de elementos dinamizadores a las calles comerciales como es el caso de Rúa da Ponte, la lucha contra el feísmo y las problemáticas asociadas al incivismo de dueños de perros fueron algunas de las cuestiones destacadas, así como la importancia del asociacionismo.

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El próximo lunes se celebrarán las dos últimas mesas de trabajo. La primera de ellas, a las 9.00 horas, será la de los agentes de la construcción. El Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), las empresas promotoras, las constructoras, las inmobiliarias y el área de Urbanismo del Concello están convocados a esta sesión para analizar la situación de la vivienda en el Casco Vello y en Cantodarea. Ese mismo día por la tarde, las mesas se cerrarán con la de movilidad, en la que participará la Policía Local, los profesionales del transporte público y los taxistas para analizar y validar criterios de seguridad vial y accesibilidad universal, analizando la viabilidad operativa para servicios de emergencias y la reorganización de los estacionamientos.