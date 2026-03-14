‘Tres Pesos’ se une al campus para celebrar el Concerto de Primavera

La música tradicional gallega será la gran protagonista del Concerto de Primavera del campus, que se celebrará el próximo viernes a las 20.30 horas en el Teatro Principal. El grupo Tres Pesos encabezará un espectáculo inspirado en «años de recopilación de tradición de las cantareiras del rural», acompañado en varias piezas por los grupos de música y baile tradicional del campus.

La cita arrancará media hora antes con un concierto previo en el exterior del teatro, a cargo del aula de música tradicional universitaria y de la escuela municipal de música y baile tradicional de Serra de Outes. El director del Área Adxunta á Vicerreitoría, Luis Torres, explica que el objetivo es combinar cada año la presencia de «un grupo consolidado» con la participación de las aulas y agrupaciones culturales del Campus de Pontevedra.

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Las invitaciones, abiertas a toda la ciudadanía, pueden recogerse hasta el próximo miércoles en las conserjerías de los centros y en la sede de la Vicerrectoría.