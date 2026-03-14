La ría presume de Senderos Azules

Galicia revalida su liderazgo como comunidad autónoma con más senderos azules, con un total de 72 itinerarios reconocidos (44 en la provincia), por delante de los 31 de Valencia o los 20 de Andalucía, según destacó ayer la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, durante las ceremonias de izado de estas banderas en Marín, Poio y Sanxenxo. Estos tres municipios a orillas de la ría suman 17 distintivos, a los que se deben sumar el del río Verdugo en Ponte Caldelas, y la vía verde por Caldas y Portas.

La bandera ya luce en los recorridos. | R. V.

Otorgados por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), se trata de «poner en valor el papel de los senderos y caminos como recurso valioso para disfrutar de la naturaleza, realizar actividades deportivas y de ocio al aire libre y aprender a interpretar ambientalmente el entorno» .

Acto en Sanxenxo. | FDV

Sanxenxo encabeza el listado en la comarca y cuenta este año con nueve Senderos Azules, uno más que en 2025. El programa Senderos Azules de la Adeac vuelve a crecer con nuevas sendas que ya superan los 1.200 kilómetros. Para este año Adeac-Fee ha recibido cerca de doscientas candidaturas de 150 municipios diferentes, en 24 provincias de 12 comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid y Región de Murcia) y una ciudad autónoma (Melilla). El galardón destaca el compromiso de municipios y administraciones públicas en la recuperación y puesta en valor de senderos y caminos que promueven la educación ambiental y el disfrute sostenible de nuestro entorno.

En Sanxenxo forman parte de esta lista para 2026 la Ruta de los Carballos de Aldariz, la Senda Fluvial del Río Pintillón, el Sendero Litoral Areas-Punta Festiñanzo, el Sendero Litoral Canelas-Punta Cabicastro, el Sendero Litoral Montalvo-Major, el Sendero Litoral Paxariñas-Montalvo, el Sendero Litoral Sanxenxo-Portonovo y el Sendero Mágico de A Lanzada y la Ruta del Con da Romaíña-Con da Ventureira.

Poio, por su parte, renueva los cuatro distintivos para la Senda de O Laño, la ruta de los Muíños de Samieira, el Litoral de Poio y la Variante Espiritual.

La Senda de O Laño recorre parte de la franja litoral de la parroquia de Samieira, con un itinerario de 1,2 kilómetros de baja dificultad. El camino comienza en el muelle de O Covelo y discurre por las playas de Covelo, O Caeiro y O Laño. Al final de la ruta se pueden contemplar las vistas de la ría de Pontevedra desde el mirador de O Laño.

La ruta de los Muíños de Samieira tiene una longitud de 2,5 kilómetros y presenta un bajo grado de dificultad. A lo largo del itinerario se ubican un total de 23 molinos en la margen río Freiría. Todo el recorrido está acondicionado para el paseo y cuenta con zonas de descanso con mesas y bancos.

El sendero Litoral de Poio realiza un recorrido circular, de casi 5 kilómetros de extensión, entre el Parque da Memoria de A Seca y Lourido. La senda discurre por lugares como la Reiboa, el paseo de A Ostreira, el muelle de Campelo y las playas de Lourido.

Finalmente, la Variante Espiritual del Camiño Portugués une dos itinerarios xacobeos: El Camiño Portugués y la Ruta do Mar. Comienza en Fragamoreira, en la parroquia de San Xoán, y discurre por lugares emblemáticos de Poio como el Monasterio de San Xoán o Combarro.

Por su parte, Marín mantiene en 2026 sus cuatro banderas para la Ruta das Praias, la Ruta de los 5 Miradores, la Ruta Monte e Praias y la Ruta do Monte Penizas, itinerarios que combinan litoral, monte y patrimonio paisajístico.

Noticias relacionadas

En 2026, Adeac ha distinguido un total de 194 senderos en toda España, superando los 1.200 kilómetros integrados en la red. El programa reconoce aquellos itinerarios que cumplen criterios exigentes en cuatro grandes ámbitos: características del trazado; información, señalización e infraestructuras; conservación y gestión del patrimonio natural y cultural; y uso público responsable.