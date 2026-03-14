Reparan daños del temporal en todo el tramo de la N-541 en Cerdedo-Cotobade

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, anunció ayer la ejecución de obras de emergencia en hasta 40 tramos de la red de carreteras nacionales de la provincia de Pontevedra para reparar los efectos del tren de borrascas de este invierno. Supervisó una de estas obras, la del asfaltado de la N-541 a su paso por Forcarei, incluidas en el Plan Especial de Reparación y Conservación de Carreteras del Estado en Galicia.

Acompañado por la alcaldesa, Belén Cachafeiro y la portavoz del grupo del PSdeG-PSOE, Verónica Pichel, Losada subrayó el dato de que la provincia de Pontevedra recibe hasta 12 millones del global de 38 millones destinados a reparar los tramos más afectados por los temporales en Galicia.

Abel Losada explicó que en la N-541 se ejecutan obras de emergencia para la rehabilitación del firme por un valor próximo a los dos millones de euros que van a permitir una reparación integral del firme a lo largo de algo más de 40 kilómetros que van del punto kilométrico 91,950 al 51,150. El tramo cubre la totalidad del paso por Cerdedo-Cotobade y buena parte del paso por Forcarei.

El Gobierno central quiso subrayar ayer que «la inversión acumulada en la N-541 en los últimos años supera los cuatro millones de euros, dado que el Ministerio de Transportes ejecutó una completa reforma del puente de Pedre, con un presupuesto de un millón de euros, hizo una pavimentación completa entre los puntos 68 y 69,8 con una inversión de 475.499 euros; renovó las barreras de contención (biondas), con otros 464.944 euros. Finalmente, hace pocos meses realizó una actuación puntual de reparación en el firme entre el alto de O Paraño y Soutelo de Montes, con otros 100.000 euros».

Aparte de estas actuaciones de emergencia para ejecutar 12 millones de euros en las carreteras estatales de la provincia, recordó el subdelegado, el Gobierno de España declaró Galicia como Zona Gravemente Afectada por una emergencia de Protección Civil debido a las borrascas, por lo que concede ayudas extraordinarias para la reparación de infraestructuras municipales. Señaló que «esta declaración va a permitir que muchos ayuntamientos de la provincia obtengan fondos para reparar carreteras de titularidad municipal» y ya son varios los que han solicitado estas ayudas.

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Además de la N-541, también se trabaja en la reparación de baches y otros desperfectos causados por los temporales en viales del Estado como la N-550 o la N-640. En este último caso, se ha constituido una plataforma de usuarios que denuncian el mal estado de la carretera, mucho antes de los temporales. El Ministerio de Transportes anuncia desde hace meses un plan de asfaltado integral, pero todavía no se han contratado las obras.