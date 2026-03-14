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Aparcamientos

Rehabilitación de parkings tras los días de temporales

Desde el Concello de Caldas de Reis anuncian que durante la próxima semana, si el tiempo lo permite, comenzarán los trabajos de rehabilitación del firme de los aparcamientos públicos del municipio. Se trata de 1.500 plazas que se han visto afectadas por los temporales.

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