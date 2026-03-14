Recurso por el uso partidista de recursos en Cerdedo-Cotobade

La Valedora do Pobo ha admitido a trámite la queja del PSdG-PSOE por el uso partidista de recursos públicos en Cerdedo-Cotobade por parte del alcalde. Ha requerido al Concello a que emita un informe sobre el uso de un teléfono municipal para promover al PP, de las redes sociales institucionales con fines partidistas o la contratación continuada de una empresa.