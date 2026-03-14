Protesta bajo la lluvia en defensa de la paz en Oriente Medio

La plaza de España se convirtió este mediodía en el epicentro de una firme movilización ciudadana que desafió a la lluvia para exigir el fin de la ofensiva armada en Oriente Medio. Lo que en un principio se gestó como un acto para evitar que la sangría humanitaria en Gaza cayera en el olvido, terminó mutando en un clamor generalizado contra la escalada militar impulsada por Israel y Estados Unidos.

Durante la concentración, los asistentes y organizadores cargaron duramente contra las "mentiras" de la administración Trump respecto al supuesto programa de armas nucleares de Irán, utilizadas como combustible para justificar la tensión en la zona; y denunciaron la inacción de la Unión Europea, a la que acusaron de mantener un "silencio cómplice".

Víctor Pedreira, portavoz de la plataforma Parar la Guerra, explicó a pie de calle cómo la urgencia de los últimos acontecimientos les obligó a ampliar el enfoque de la protesta. "Mucha gente cree que lo de Gaza está resuelto, y no lo está", advirtió en sus declaraciones. Sin embargo, la onda expansiva del conflicto mandaba sobre la agenda. "Queremos enfatizar la ilegalidad de esta guerra en la que nos han metido Israel y Estados Unidos, que conlleva unas consecuencias absolutamente indecibles y refleja una actitud muy irresponsable", apuntó Pedreira.

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El encargado de presentar el acto fue el periodista y escritor Juan de Sola, quien hizo un llamamiento directo a la movilización civil frente a la apatía institucional. "Me parece inasumible lo que está sucediendo; se está hipotecando el futuro de las generaciones presentes y futuras", aseguró. De Sola defendió la necesidad de recuperar el espacio público para frenar los atropellos al derecho internacional, la soberanía de los pueblos y los derechos humanos. "La historia es muy tozuda, las guerras nunca han solucionado nada", sentenció a modo de cierre, reivindicando que "la vía de la diplomacia, del diálogo y del entendimiento son las únicas que pueden garantizar un futuro en paz".