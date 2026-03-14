Más de 200 voluntarios participan desde ayer, y hasta hoy, sábado, en el «Zampakilos Solidario», la primera Operación Kilo de 2026 impulsada por la Fundación Provincial Banco de Alimentos en la ciudad de Pontevedra y en las comarcas de O Salnés, Caldas y Deza.

La campaña, organizada junto a Vegalsa-Eroski, se desarrollará en medio centenar de supermercados Eroski y Autoservicios Familia, entre ellos el del Centro Comercial A Barca. La recogida se realiza en formato mixto, de modo que la ciudadanía puede donar tanto alimentos físicos como realizar aportaciones económicas al pasar por caja, unos fondos que el Banco de Alimentos retirará después en función de las necesidades diarias detectadas.